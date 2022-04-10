"Соседа срезало в районе колен, его похоронили возле дома": фоторепортаж из Бучи и Гостомеля

С каждым днем стают известны все новые и новые зверства россиян.

После того как российская армия отошла из Киевской области по всему региону были обнаружены страшные находки — сотни трупов мирных граждан, которые были убиты оккупантами. Символом российского террора стала Буча.

Корреспондент "Телеграфа" сделал фоторепортаж с Бучи и Гостомеля, который также был под оккупацией.

Также корреспондент "Телеграфа" пообщался с женщиной из Гостомеля. Жизнь ее изменилась с приходом захватчиков, а ее семья в трудное время переосмыслила ценности. Поврежденное жилье ее сейчас не интересует. Женщина также рассказала историю про своего соседа Олега, который помогал всему району. Однажды их улицу оккупанты накрыли огнем и соседа буквально "срезало". Он погиб, а позднее его похоронили рядом с местом гибели.

Мужчину похоронили вблизи его места гибели в Гостомели

Разрушенный Эпицентр в Киевской области

Кладбище автомобилей

Банкомату также досталось

Вид района с высоты птичьего полета

Подбитая военная техника

Дома в Гостомеле

Дома в Гостомеле

Разрушенный дом в Гостомеле

Уничтоженный автомобиль

Фоторепортаж Телеграфа из Бучи и Гостомеля

Ранее сообщалось, что немецкая разведка имеет доказательства вины россиян в военных преступлениях в Буче. А вот Китай пытается выставить россию в хорошем свете и снять с нее ответственность за зверства в Буче.

Напомним, жительница Бучи рассказала, что оккупанты убивали людей просто так.