Укр

"Соседа срезало в районе колен, его похоронили возле дома": фоторепортаж из Бучи и Гостомеля

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Буча и Гостомель Новость обновлена 10 апреля 2022, 20:31
Буча и Гостомель

С каждым днем стают известны все новые и новые зверства россиян.

После того как российская армия отошла из Киевской области по всему региону были обнаружены страшные находки — сотни трупов мирных граждан, которые были убиты оккупантами. Символом российского террора стала Буча.

Корреспондент "Телеграфа" сделал фоторепортаж с Бучи и Гостомеля, который также был под оккупацией.

Также корреспондент "Телеграфа" пообщался с женщиной из Гостомеля. Жизнь ее изменилась с приходом захватчиков, а ее семья в трудное время переосмыслила ценности. Поврежденное жилье ее сейчас не интересует. Женщина также рассказала историю про своего соседа Олега, который помогал всему району. Однажды их улицу оккупанты накрыли огнем и соседа буквально "срезало". Он погиб, а позднее его похоронили рядом с местом гибели.

Мужчину похоронили вблизи его места гибели в Гостомели
Мужчину похоронили вблизи его места гибели в Гостомели
Разрушенный Эпицентр в Киевской области
Разрушенный Эпицентр в Киевской области
Кладбище автомобилей
Кладбище автомобилей
Банкомату также досталось
Банкомату также досталось
Вид района с высоты птичьего полета
Вид района с высоты птичьего полета
Подбитая военная техника
Подбитая военная техника
Дома в Гостомеле
Дома в Гостомеле
Дома в Гостомеле
Дома в Гостомеле
Разрушенный дом в Гостомеле
Разрушенный дом в Гостомеле
Уничтоженный автомобиль
Уничтоженный автомобиль
Фоторепортаж Телеграфа из Бучи и Гостомеля
Фоторепортаж Телеграфа из Бучи и Гостомеля

Ранее сообщалось, что немецкая разведка имеет доказательства вины россиян в военных преступлениях в Буче. А вот Китай пытается выставить россию в хорошем свете и снять с нее ответственность за зверства в Буче.

Напомним, жительница Бучи рассказала, что оккупанты убивали людей просто так.

Теги:
#Украина #Россия #Буча #Гостомель #Война с Россией
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