На вооружении украинской армии могут появиться мощные комплексы Zuzana-2: подробности

Предварительно известно о закупке 16 таких комплексов.

В Словакии подтвердили информацию о том, что Братислава ведет переговоры с Киевом о продаже артиллерийских установок, с которыми хорошо знакомы украинские военные.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Над, передает Reuters.

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"Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры", — сказал министр обороны во время теледебатов.

Известно, что речь идет о приобретении для Украины самоходных артиллерийских установок "Zuzana 2" в Словакии.

Словацкие комплексы "Zuzana-2"

Zuzana 2 – самоходная артиллерийская установка. Машина оснащена 155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра и максимальной дальностью стрельбы 41 км. Масса самоходки 32 т, экипаж состоит из четырех человек. Автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов в 3 минуты.

Издание пишет, что с этими артиллерийскими установками хорошо знакомы украинские военные. Кроме того, их использовали армии Польши, Чехии и Грузии.

По информации иностранных СМИ, Киев договаривается с Братиславой о приобретении 16 гаубиц.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Великобритания готовит новую партию оружия для Украины на миллиарды гривен — речь о комплексах Starstreak и не только.