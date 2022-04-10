Укр

Не "Джавелинами" едиными: в ВСУ показали, как уничтожают российскую бронетехнику украинскими ПТРК

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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"Стугна-П" Новость обновлена 10 апреля 2022, 20:33
"Стугна-П"

Бойцы ДШВ ВСУ поразили три единицы бронетехники противника

Украинские защитники показали, как уничтожают вражескую технику, используя отечественный противотанковый комплекс "Стугна-П".

Соответствующими кадрами поделилось командование ДШВ ВСУ в своем телеграм-канале.

"Воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять боевые задания, уничтожая российских оккупантов и их боевую технику", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на одним из направлений военнослужащие 81-й аэромобильной бригады смогли поразить три единицы бронированной техники противника.

Как сообщалось ранее, после вывода российских войск из северных областей Украины, оккупанты перебрасывают войска в восточную часть нашей страны.

Впрочем, россиянам там тоже приходится нелегко, так всего за предыдущие сутки они потеряли убитыми более сотни солдат и несколько единиц техники.

Стоит отметить, что по данным исследователей Oryx, в настоящее время имеются фото- и видеоподтверждения того, что россияне потеряли почти 2,7 тысячи единиц боевой техники. Из них более тысячи были захвачены вооруженными силами Украины в качестве трофеев.

Теги:
#Украина #Россия #ВСУ
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