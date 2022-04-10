"Мы будем отвечать!" Зеленский рассказал, чего ожидать от рф в ближайшую неделю (видео)
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Зеленский призвал быть готовыми к тяжелым боям на Востоке.
В воскресенье, 10 апреля, на 46-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Украины Владимир Зеленский сделал традиционное обращение к нации.
Видео с выступлением Зеленского доступно на YouTube-канале "Офіс президента".
Зеленский отметил, что на следующей неделе войска рф пойдут в полномасштабное наступление на Донбассе. Президент заявил, что Украина готова к этому и будет отвечать соответственно.
"Следующая неделя будет такой же напряженной, как и предыдущая, но более ответственной. россия будет еще больше бояться… Бояться проиграть. Бояться, что правду придется признать. Войска рф перейдут в масштабные наступления на Донбассе. Они могут использовать против нас еще больше ракет и авиабомб, но мы готовимся к этому. Мы будем отвечать!", — заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский объяснил, почему украинские солдаты так мужественно обороняют Мариуполь. Кроме того, президент Украины 9 апреля встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. После обсуждения вопросов политики прогулялись по Крещатику, где им сделали особый подарок.
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