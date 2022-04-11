Можно смотреть вечно: военные показали эффектное видео уничтожения российской техники

Вечно можно смотреть на то, как уничтожается вражеская техника.

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать вражескую технику российской армии. Российские оккупанты за полных 46 дней своего агрессивного вторжения в Украину потеряли уже более 19 тысяч солдат и офицеров. ВСУ ликвидировали более 700 танков и почти 2 тысячи бронированных машин противника.

53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха показала очередное видео, как горят танки и БТРы оккупантов.

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"Вечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и как уничтожается русские регулярные войска", — подписали публикацию.

На видео видно, что после точного обстрела техника взрывается и горит вместе с оккупантами.

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Напомним, украинские защитники регулярно делятся своими трофеями и достижениями в боях с россиянами, они пытаются поднять настроение украинцам, монтируя шутливые и оптимистичные видео. Так, в сети появилось видео с дрона, как российский военный бежит от беспилотника, пока тот снимает его.