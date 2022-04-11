Можно смотреть вечно: военные показали эффектное видео уничтожения российской техники
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Вечно можно смотреть на то, как уничтожается вражеская техника.
Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать вражескую технику российской армии. Российские оккупанты за полных 46 дней своего агрессивного вторжения в Украину потеряли уже более 19 тысяч солдат и офицеров. ВСУ ликвидировали более 700 танков и почти 2 тысячи бронированных машин противника.
53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха показала очередное видео, как горят танки и БТРы оккупантов.
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"Вечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и как уничтожается русские регулярные войска", — подписали публикацию.
На видео видно, что после точного обстрела техника взрывается и горит вместе с оккупантами.
Напомним, украинские защитники регулярно делятся своими трофеями и достижениями в боях с россиянами, они пытаются поднять настроение украинцам, монтируя шутливые и оптимистичные видео. Так, в сети появилось видео с дрона, как российский военный бежит от беспилотника, пока тот снимает его.
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