россия запустила нелепый фейк об оружии союзников в Украине

россияне запустили фейк, что переданное союзниками Украине оружие уничтожено

российское руководство продолжает вести грязную информационную войну против украинского государства. Теперь они запустили новый фейк о том, что якобы была уничтожена переданная Украине из Словакии система противовоздушной обороны С-300.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

россия заявила в понедельник, что она использовала крылатые ракеты для уничтожения зенитно-ракетных комплексов С-300, которые были поставлены Украине.

Указанную информацию на своей официальной странице в Twitter, публично опроверг премьер-министр Словакии Эдуард Гегер.

"Словакия категорически отрицает российскую пропаганду, что оборонная система С-300 в Украине была уничтожена. Это обман. Официально подтвержденный Украиной", — говорится в тексте сообщения.

Публикация Эдуарда Хегера в соцсети

Стоит напомнить, что в воскресенье, 10 апреля, в министерстве обороны россии сообщили, что в Старобогдановке Николаевской области, а также на военном аэродроме в Чугуеве, что в Харьковской области, якобы были уничтожены пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300. Российские медиапорталы написали, что одной из уничтоженных установок была та, которую Украина недавно получила от Словакии.

Ситуацию уже успел прокомментировать глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он заявил, что такие действия россиян свидетельствуют о том, что оккупанты четко осознают свою неспособность победить Украину. Поэтому это одна из очередных попыток "сбить" поставки вооружения в Украину любыми методами.

В заключение он подчеркнул, что оружие в руках воинов Вооруженных сил Украины предназначено исключительно для того, чтобы отправлять врага на тот свет.

"российская душа может и дальше жить в собственных розовых мечтах, пока еще жива", — добавил руководитель ОП.

Ранее "Телеграф" сообщал, что премьер страны Борис Джонсон официально заявил, что британцы собираются прислать Украине дополнительную партию мощного вооружения на миллионы гривен. Среди них будут и зенитные комплексы Starstreak.