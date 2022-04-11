"Фаршем быть я не хочу": российские солдаты признаются, что саботируют приказы руководства (перехват)

Захватчики не понимают, для чего воюют с украинцами

Украинским спецслужбам удалось перехватить еще один телефонный разговор российского оккупанта с родными. Во время общения с матерью солдат признался, что не готов терять жизнь на войне в Украине и подчеркнул, что в нескольких подразделениях саботируют приказы руководства и готовятся к бунту.

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Аудио очередного разговора пресс-центр Службы безопасности Украины обнародовал на своей странице в соцсети в понедельник, 11 апреля.

По словам российского военного, воевать на украинских землях он больше не хочет и прямо заявил об этом своему руководству.

"Вынуждены только сидеть и смотреть, как по нам лупят, ведь в ответ уже ничего сделать не можем, потому что сил ни моральных, ни физических уже нет", — заявил солдат.

Кроме того, захватчик жалуется матери, что о его подразделении уже даже слагают легенды как о "смертном полку", который превзошел все остальные по количеству потерь, поэтому больше не хочет быть "фаршем", как и большинство его сослуживцев.

" …нас из 150 человек — 130 таких, как я ", — сообщил он.

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Также он рассказал женщине, что для того, чтобы убедить россиян идти в наступление, к ним даже привезли священника, однако по предложению "ответчиков" возглавить едущую на передовую колонну отказались и полковник, и церковник.

"Пока враг теряет мотивацию, мы продолжаем защищать Родину! Слава Украине!", — продолжают неустанно подчеркивать СБУ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что матери кафиров, которые понемногу начинают осознавать, что могут не дождаться своих детей с войны в Украине, призывают их сложить оружие и освобождаться.