Укр

Я уверен, что “Азов” будет держаться до последнего бойца, - боец спецназа, который выбрался из Мариуполя

Автор
Юлия Забелина Юлия Забелина
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Как выглядит Мариуполь после обстрелов оккупантов Новость обновлена 11 апреля 2022, 16:00
Как выглядит Мариуполь после обстрелов оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч мирных граждан

Российские войска продолжают штурмовать Мариуполь — город, который стал одной из самых трагичных страниц этой войны. Свои позиции отстаивают морские пехотинцы и полк "Азов".

"Телеграф" пообщался с одним из военнослужащих (в целях безопасности не раскрываем его имя и позывной), который служит в составе ССО Украины. В конце марта, после того, как российские оккупанты разбомбили склад оружия его бригады, он выбрался из города.

Когда и каким образом вам удалось покинуть Мариуполь?

- Так как я военнослужащий, то точные населённые пункты указывать не смогу. Мы свою задачу в городе выполнили. Поступил приказ командира, что наше дальнейшее пребывание в Мариуполе является нецелесообразным. Нам надо было спасти личный состав, хотя все понимали, что выйдет не 100%. Но если половина вышла, то это уже большой результат.

Драмтеатр Мариуполя после атаки российских войск
Драмтеатр Мариуполя после атаки российских войск

Тогда как раз шли бои в районе драматического театра. Мы рассредоточились, и начали выходить. Я пошел через частный сектор. На тот момент русские заходили со стороны Мангуша, а часть, которая прилегает к морю, где низина, относительно свободная. Если бы они заходили оттуда, то их бы расстреливали как живые мишени. Поэтому та часть города фактически не была затронута боями.

Я выбирался по берегу моря. За Мариуполем он идёт обрывистый, присыпанный и даже пешим ходом по нему передвигаться почти нереально. Русские везде выставили свои блок посты, перегородили местность, и пройти неподготовленному человеку там почти невозможно. Поэтому — шли по берегу, минуя эти блок-посты.

Очень нас выручили местные жители. Они подсказывали нам, где новые блок-посты, где какие-то новые позиции, где чеченцы, где дагестанцы. Если бы не местные, то шансов выбраться у нас не было бы никаких. Плотность российских войск в городе очень высокая.

А как давно вы вышли?

- Вышли оттуда в 20 числах марта.

А когда вы оставляли город, что с ним было?

Разрушенный оккупантами Мариуполь
Разрушенный оккупантами Мариуполь

- Когда 36 бригада была вытеснена превосходящими силами с Восточного, можно сказать, что этот район перестал существовать. Максимум, что осталось — огрызки первых этажей. Сартана как населённый пункт на 90% уничтожен. 36-й бригаде морской пехоты там просто никак уже было обороняться. Они дальше отошли на завод Ильича. До 13 марта мирные жители погибали постоянно. Родственники кого-то хоронили в огородах, в парках, в скверах. А 14-15 марта, когда дали добро на первый коридор, то люди лежали просто на улицах, хоронить некому. Из государственных структур в городе осталось подразделение полиции. И вот они до последнего ездили по городу и помогали эвакуировать раненых, распределяли в какой морг отвозить погибших. Но на момент нашего выхода та часть города, где была вторая больница, пункт переливания крови, морг — были под контролем русских. Потому погибших людей, лежащих на улицах, становилось все больше. Кто-то накрытый, кто-то нет, когда ещё были морозы, то тела не так разлагались. Потом ситуация ухудшилась.

В каких условиях вы находились? Другие военные? Есть информация, что наши ребята едят в лучшем случае раз в день.

- Да. Но я скажу, что приём пищи раз в день — это нормально потому что идут постоянные обстрелы и бомбежки, и уровень адреналина зашкаливает так, что есть не хочется вообще. Нужно было себя заставлять что-то есть. С нашим запасом мы могли ещё как-то месяц держаться. Но мы отошли потому что наш склад с боекомплектом, с оружием и гранатометами был уничтожен прямым попаданием бомбы. Поэтому мы бы ещё сражались, но было уже нечем.

Что ждёт город дальше?

По мнению военного, восстанавливать разрушенный Мариуполь никто не собирается
По мнению военного, восстанавливать разрушенный Мариуполь никто не собирается

- Мариуполь им не нужен. Никто его беречь и тем более восстанавливать не будет. Я уверен, что "Азов" будет держаться до последнего бойца. И если хотя бы иногда им будет поставляться какое-то подкрепление, то будет хорошо. С середины марта мы уже не надеялась ни на какое подкрепление или прорыв. Была задача держать город до последнего, и мы держали.

К сожалению, у меня нет никаких фото и видео уже, их пришлось удалить. Иначе это была бы верная смерть.

Напомним, 11 апреля в сети было опубликовано обращение от имени морпехов 36-й бригады о катастрофической ситуации в Мариуполе. Оборона города продолжается с первых дней войны. Более 40 дней позиции защитников в осаде.

Президент Зеленский заявил, что в городе погибли десятки тысяч мирных граждан.

Теги:
#Война #Мариуполь
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