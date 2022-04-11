Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч мирных граждан

Российские войска продолжают штурмовать Мариуполь — город, который стал одной из самых трагичных страниц этой войны. Свои позиции отстаивают морские пехотинцы и полк "Азов".

"Телеграф" пообщался с одним из военнослужащих (в целях безопасности не раскрываем его имя и позывной), который служит в составе ССО Украины. В конце марта, после того, как российские оккупанты разбомбили склад оружия его бригады, он выбрался из города.

Когда и каким образом вам удалось покинуть Мариуполь?

- Так как я военнослужащий, то точные населённые пункты указывать не смогу. Мы свою задачу в городе выполнили. Поступил приказ командира, что наше дальнейшее пребывание в Мариуполе является нецелесообразным. Нам надо было спасти личный состав, хотя все понимали, что выйдет не 100%. Но если половина вышла, то это уже большой результат.

Драмтеатр Мариуполя после атаки российских войск

Тогда как раз шли бои в районе драматического театра. Мы рассредоточились, и начали выходить. Я пошел через частный сектор. На тот момент русские заходили со стороны Мангуша, а часть, которая прилегает к морю, где низина, относительно свободная. Если бы они заходили оттуда, то их бы расстреливали как живые мишени. Поэтому та часть города фактически не была затронута боями.

Я выбирался по берегу моря. За Мариуполем он идёт обрывистый, присыпанный и даже пешим ходом по нему передвигаться почти нереально. Русские везде выставили свои блок посты, перегородили местность, и пройти неподготовленному человеку там почти невозможно. Поэтому — шли по берегу, минуя эти блок-посты.

Очень нас выручили местные жители. Они подсказывали нам, где новые блок-посты, где какие-то новые позиции, где чеченцы, где дагестанцы. Если бы не местные, то шансов выбраться у нас не было бы никаких. Плотность российских войск в городе очень высокая.

А как давно вы вышли?

- Вышли оттуда в 20 числах марта.

А когда вы оставляли город, что с ним было?

Разрушенный оккупантами Мариуполь

- Когда 36 бригада была вытеснена превосходящими силами с Восточного, можно сказать, что этот район перестал существовать. Максимум, что осталось — огрызки первых этажей. Сартана как населённый пункт на 90% уничтожен. 36-й бригаде морской пехоты там просто никак уже было обороняться. Они дальше отошли на завод Ильича. До 13 марта мирные жители погибали постоянно. Родственники кого-то хоронили в огородах, в парках, в скверах. А 14-15 марта, когда дали добро на первый коридор, то люди лежали просто на улицах, хоронить некому. Из государственных структур в городе осталось подразделение полиции. И вот они до последнего ездили по городу и помогали эвакуировать раненых, распределяли в какой морг отвозить погибших. Но на момент нашего выхода та часть города, где была вторая больница, пункт переливания крови, морг — были под контролем русских. Потому погибших людей, лежащих на улицах, становилось все больше. Кто-то накрытый, кто-то нет, когда ещё были морозы, то тела не так разлагались. Потом ситуация ухудшилась.

В каких условиях вы находились? Другие военные? Есть информация, что наши ребята едят в лучшем случае раз в день.

- Да. Но я скажу, что приём пищи раз в день — это нормально потому что идут постоянные обстрелы и бомбежки, и уровень адреналина зашкаливает так, что есть не хочется вообще. Нужно было себя заставлять что-то есть. С нашим запасом мы могли ещё как-то месяц держаться. Но мы отошли потому что наш склад с боекомплектом, с оружием и гранатометами был уничтожен прямым попаданием бомбы. Поэтому мы бы ещё сражались, но было уже нечем.

Что ждёт город дальше?

По мнению военного, восстанавливать разрушенный Мариуполь никто не собирается

- Мариуполь им не нужен. Никто его беречь и тем более восстанавливать не будет. Я уверен, что "Азов" будет держаться до последнего бойца. И если хотя бы иногда им будет поставляться какое-то подкрепление, то будет хорошо. С середины марта мы уже не надеялась ни на какое подкрепление или прорыв. Была задача держать город до последнего, и мы держали.

К сожалению, у меня нет никаких фото и видео уже, их пришлось удалить. Иначе это была бы верная смерть.

Напомним, 11 апреля в сети было опубликовано обращение от имени морпехов 36-й бригады о катастрофической ситуации в Мариуполе. Оборона города продолжается с первых дней войны. Более 40 дней позиции защитников в осаде.

Президент Зеленский заявил, что в городе погибли десятки тысяч мирных граждан.