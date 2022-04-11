Укр

"Слуги народа" предлагают на время мобилизации возвращать из-за границы всех мужчин призывного возраста

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Правила призыва во время военного положения могут изменить Новость обновлена 11 апреля 2022, 16:18
Правила призыва во время военного положения могут изменить

В случае отказа возвращаться в Украину без уважительной причины грозит тюрьма.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, по которому хотят привлекать к уголовной ответственности мужчин призывного возраста, которые во время действия военного положения, которое продлили до конца апреля, не вернулись из-за границы в Украину.

Об этом говорится в карточке проекта №7171 на сайте парламента.

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Согласно тексту проекта, в случае введения в Украине или отдельных регионах военного положения мужчины, находящиеся за границей, но по закону подлежащие мобилизации, должны вернуться на территорию страны в 15-дневный срок. Прежде всего, это касается членов Кабинета министров, руководителей органов государственной власти и их заместителей, народных депутатов, сельских, поселковых, городских председателей, работников правоохранительных органов, судей, находящихся за пределами Украины.

Если мужчины призывного возраста в установленный срок не возвращаются без веских причин, то им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Уважительными причинами, которые позволяют не возвращаться в страну во время мобилизации, числятся запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, крушения, аварии, командировки, пребывание на стационарном лечении или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.

Следует отметить, что первыми инициаторами законопроекта указываются нардепы от "Слуги народа" Федор Вениславский, Марьяна Безуглая, Игорь Копытин, Игорь Герасименко, Юрий Здебский. К моменту выхода новости документ рассматривался в профильном комитете Верховной Рады.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Верховная Рада ужесточила ответственность за коллаборационную деятельность. Теперь за помощь государству-агрессору грозит от 10 до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Теги:
#Украина #Верховная Рада #Мобилизация #Призыв в армию #Законопроєкт
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