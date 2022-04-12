В Украине отменили увольнение солдат-срочников в запас: детали
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Воинского призыва весной не будет
В Украине отменили весенний призыв, а увольнение срочников в запас теперь будет возможен только после объявления демобилизации.
Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского. Соответсвующий документ №230/2022 обнародован на сайте Офиса президента.
В тексте указа сообщается, что воинского призыва в апреле-июне 2022 года не будет.
Также отмечено, что те военнослужащие, которые отслужили установленные сроки на срочной службе, могут быть уволены в запас лишь после объявления демобилизации в Украине.
Как сообщалось ранее, в Украине с первого дня после начала полномасштабного вторжения россии введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация, которая будет проводиться в четыре этапа.
Из-за этого многим украинцам уже начали приходить повестки о вызове в военкомат.
В настоящее время проводится второй этап мобилизации, а решение о последующих шагах будет приниматься исходя из ситуации на фронте. За неявку по повестке в украинском законодательстве положено как административное, так и уголовное наказание.
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