Укр

На Мариуполе не остановятся: Генштаб открыл планы оккупантов в Украине

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Подбитый вражеский танк Новость обновлена 12 апреля 2022, 07:30
Подбитый вражеский танк

Российские войска попытаются выйти к административным границам Донецкой области.

Российское полномасштабное военное вторжение в Украину продолжается 48-й день. Российские войска перебрасывают авиацию к восточным границам Украины.

Об сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 апреля на странице в Facebook.

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"Враг пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях российской федерации, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, которые находятся в непосредственной близости от восточных границ Украины", — сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что на Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия и удерживает определенные рубежи силами из состава Южного военного округа. Перемещение дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины.

Кроме того, выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск.

Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области.

Россияне попытаются захватить Попасную и Курахово. В Иловайске россияне усилили противовоздушную оборону
Россияне попытаются захватить Попасную и Курахово. В Иловайске россияне усилили противовоздушную оборону

Отметим, согласно данным западных аналитиков, основные усилие россиян сосредоточенны на востоке Украины. В Ростовской области была зафиксирована колонна российской техники, которая движется в сторону Донецка.

В Мариуполе украинские защитники держат оборону города и до последнего не сдают позиции.

Теги:
#Россия #Генштаб #ВСУ
Подбитый вражеский танк
Украина
На Мариуполе не остановятся: Генштаб открыл планы оккупантов в Украине
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