Украинцы тронуты подвигом защитника: подорвался с танком, но приполз к своим под пулями

Побратимы думали, что россияне убили Сергея, но это оказалось им не по силам

Один из украинских защитников подорвался вместе с танком во время разведки в разбитом российскими оккупантами поселке, но пережил не только взрыв, но и несколько километров пути ползком под обстрелами обратно к побратимам.

Историю мужества и геройства рассказали бойцы 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что механик танка Т-64 из 28-й ОМБр ВСУ по имени Сергей второй раз заходил в разбитый населенный пункт на юге Украиной, когда подорвался на мине.

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Очнулся Сергей с перебитыми ногами, понял, что нужно бежать, смог выбраться из танка, отползти к обочине и скатиться с нее вниз, после чего стал закапываться в листья и грязь, чтобы спрятаться, поскольку на дороге был слышен шум подъезжающего вражеского танка.

Россияне проехали мимо и не заметили украинского защитника, взяли село под контроль и начали вести беспрерывный огонь по позициям ВСУ оттуда.

Почти сутки украинский танкист полз в сторону своих позиций, пока наконец не появилась связь и он не смог позвонить попросить помощи, — побратимы думали он не выжил, но сразу же бросились спасать парня, и успели как раз вовремя, ему успели оказать помощь. К тому моменту он успел проползти на локтях 6 км!

За несколько дней танкист Сергей пришел в себя, не жалуется ни на инвалидную коляску, ни на боль в ногах. Ему горько только оттого, что еще около полугода он не сможет ходить и отвоевывать обратно свои земли у врага.

Тот самый танкист Сергей в больнице

Стоит заметить, что украинцы сильно впечатлились историей Сергея и желают ему скорейшего выздоровления.

Как сообщал "Телеграф", ранее герои-защитники Мариуполя записали трогательное видеообращение с благодарностью к украинцам.