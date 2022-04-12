Укр

Украинцы тронуты подвигом защитника: подорвался с танком, но приполз к своим под пулями

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Танкист Сергей удивил всех историей спасения
Танкист Сергей удивил всех историей спасения

Побратимы думали, что россияне убили Сергея, но это оказалось им не по силам

Один из украинских защитников подорвался вместе с танком во время разведки в разбитом российскими оккупантами поселке, но пережил не только взрыв, но и несколько километров пути ползком под обстрелами обратно к побратимам.

Историю мужества и геройства рассказали бойцы 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что механик танка Т-64 из 28-й ОМБр ВСУ по имени Сергей второй раз заходил в разбитый населенный пункт на юге Украиной, когда подорвался на мине.

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Очнулся Сергей с перебитыми ногами, понял, что нужно бежать, смог выбраться из танка, отползти к обочине и скатиться с нее вниз, после чего стал закапываться в листья и грязь, чтобы спрятаться, поскольку на дороге был слышен шум подъезжающего вражеского танка.

Россияне проехали мимо и не заметили украинского защитника, взяли село под контроль и начали вести беспрерывный огонь по позициям ВСУ оттуда.

Почти сутки украинский танкист полз в сторону своих позиций, пока наконец не появилась связь и он не смог позвонить попросить помощи, — побратимы думали он не выжил, но сразу же бросились спасать парня, и успели как раз вовремя, ему успели оказать помощь. К тому моменту он успел проползти на локтях 6 км!

За несколько дней танкист Сергей пришел в себя, не жалуется ни на инвалидную коляску, ни на боль в ногах. Ему горько только оттого, что еще около полугода он не сможет ходить и отвоевывать обратно свои земли у врага.

Тот самый танкист Сергей в больнице
Тот самый танкист Сергей в больнице

Стоит заметить, что украинцы сильно впечатлились историей Сергея и желают ему скорейшего выздоровления.

Как сообщал "Телеграф", ранее герои-защитники Мариуполя записали трогательное видеообращение с благодарностью к украинцам.

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#ВСУ
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