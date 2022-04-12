Везде была кровь: маленькая девочка рассказала, как наступила на растяжку, выходя из Мариуполя

4-летняя девочка наступила на растяжку и чудом осталась в живых.

Маленькая девочка Кира Чеберко, которая эвакуировалась вместе с матерью из осажденного Мариуполя, рассказала, как случайно зацепила растяжку и получила осколочные ранения.

Видео с рассказом маленькой жительницы Мариуполя опубликовал польский телеканал, вещающий на белорусском языке Белсат TV.

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4-летняя Кира и ее семья долгое время жили в маленьком подвале, а потом в их дом прилетел снаряд и их засыпало. Семье чудом удалось выбраться из-под завалов.

Когда они выходили из оккупированного города, малышка наступила на растяжку и была ранена.

"Мы выходили из Мариуполя. У нас порвался пакет, мы хотели его поменять и я нашла розетку на земле возле дома. Мама за мной не уследила и я случайно на нее наступила. А потом бабахнуло. Потом, когда была бомба, я присела у сумки. Мама меня взяла на руки и возле кустика посадила. Там была кровь, много крови было, везде была кровь. Обломки быстро достали. У нас была операция", — поделилась девочка.

Ребёнку вовремя оказали медицинскую помощь и сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Напомним, ранее своей историей эвакуации из Мариуполя поделилась Надежда Денисенко.

Также "Телеграф" публиковал исповедь эвакуированной из Мариуполя 16-летней девушки Катерины.