Никакого военного опыта у новолуния не было

В Украине ликвидировали 19-летнего контрактника из Кубани, который добровольцем уехал на войну, чтобы заработать деньги и "встать на ноги".

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Указанную информацию в своем Телеграмм-канале обнародовал украинский журналист Денис Казанский.

"19-летний оккупант из Кубани поехал убивать украинцев, чтобы встать на ноги и заработать деньги, но что-то пошло не так. Встать на ноги ему уже не удастся. А деньги сестре погибшего теперь не отдают", – говорится в тексте его публикации.

Стоит отметить, что российским журналистам удалось пообщаться с родственницей погибшего, которая теперь не может получить обещанную властями россии посмертную материальную помощь. Однако даже после смерти родного брата она и дальше продолжает поддерживать путина.

По ее словам, парень, который решил заработать на убийстве украинцев, был автослесарем по образованию. Он решил подписать контракт с путинской армией, чтобы уехать воевать с Украиной. 19-летнего рашиста отправили под Мариуполь, где он погиб.

"Хотел подписать контракт, заработать "денежку", чтобы у меня не просить. Не знаю, сколько денег обещали за это, не говорил. Сколько по контракту сейчас платят? Я же не знаю. Вот я деньги заработаю, говорил, на ноги встану", – рассказывает гражданка страны-агрессора.

Скриншот статьи от росСМИ

Информацию о смерти брата россиянка узнала из обычной СМС, а похоронить брата смогла лишь через 9 дней после его гибели.

Сейчас девушка надеется получить материальную компенсацию, которую российские власти обещали родственникам погибших на войне в Украине солдат, однако пока безрезультатно.

"Телеграф" сообщал, что в россии наконец-то начали подтверждать свои колоссальные потери на войне в Украине. Информацию о том, что в рамках так называемой "военной операции" россии в Украине погибли уже тысячи российских солдат, несколькими днями ранее подтвердил даже спикер российского президента дмитрий песков, которого уже успели окрестить предателем.