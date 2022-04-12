От сказок и до романов: где скачать детские книги на украинском

Многие книжные магазины и издательства открыли бесплатный доступ к своим товарам онлайн

Российское вторжение в Украину продолжается уже 48-й день подряд, а большинство украинцев до сих пор не знают, как отвлечься от постоянного чтения новостей и формирования огромного ощущения тревоги. Заботиться же стоит не только о своей психике, но и о детской, что можно сделать с помощью книги.

Издание "ШоТам" сделало подборку сайтов издательств и книжных магазинов, на которых есть в бесплатном доступе детская (и взрослая) литература на украинском языке.

Почему россии не победить Украину в войне?

Yakaboo

Онлайн-магазин Yakaboo сделал максимально доступным собственное мобильное приложение. Его можно скачать в App Store и Google Play Market. Там найдется немало книг, которые будут интересны как детям, так и взрослым. Большинство из них сейчас бесплатны для скачивания или имеют символическую цену.

Отметим, что эта фирма также прекратила сотрудничество с российскими литераторами и компаниями, а также поддерживает ВСУ финансово.

АБУК

Не секрет, что дети часто отказываются читать самостоятельно, находя себе куда более интересное занятие, чем книга. Чтобы убедить их в обратном, поможет АБУК, что является первым аудиокнижной библиотекой на украинском языке. Следует отметить, что книги здесь начитывали не только профессиональные актеры, но и некоторые авторы.

С начала войны все детские книги АБУК разрешают слушать бесплатно. Загрузить приложение можно в AppStore или Google Play.

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Telegram-канал "Павлуша и Ява"

В канале "Павлуша и Ява" можно скачать или скачать на телефон разнообразную аудио-литературу для детей. Здесь есть и сказки, и колыбельные, так что успокоить удастся даже самого капризного малыша.

Vivat

Еще одно украинское издательство Vivat сделало электронные версии книг бесплатными на время войны. Здесь дети смогут найти литературу для своего возраста, разнообразные художественные произведения и т.д. Найдется здесь из чего выбрать и для взрослых. Загрузить выбранную книгу можно на официальном сайте "Вивата".

Издательство Старого Льва

Это издательство также убрало оплату за электронные книги для детей. Найдется среди бесплатных и кое-что для взрослых — в основном художественная литература современных писателей.

Чтобы получить бесплатный доступ к книгам, следует зарегистрироваться в "Сообществе Старого Льва". После этого выбираете нужные вам издания, добавляете в корзину и завершаете заказ.

#книголав

Облегчило задачу в поиске книг для детей и издательство #книголав. Издание не совсем бесплатно — за их скачивание у вас попросят 1 гривну, что выглядит весьма смешной ценой. На сайте есть как Детская полка, так и Полка джуниор – для подростков. Издательство обещает постоянно пополнять ассортимент изданий.

ИРИО

Притчи, сказки, рассказы об известных личностях, справочная литература – все это найдется на сайте издательства "ІРІО". Читать придется непосредственно на портале – на странице издания, которое вы понравились, нажмите "листать книгу".

Напомним, что "Телеграф" в подробностях рассказывал, что стоит знать беженцам из Украины об образовании детей за рубежом. В частности, в материале найдутся советы по правильному выбору школы для вашего чада.