Раскрыты масштабные планы рф по созданию "народных республик" на Западе Украины - один из агентов задержан

Захватчики планировали завербовать 500 боевиков, в частности бывших участников АТО

Служба безопасности Украины сорвала план россии по созданию так называемых "народных республик" в западных областях государства, что должно было совпасть во времени с широкомасштабным вторжением.

О преступных планах Кремля сообщили в Telegram СБУ. Правоохранители обнародовали видео допроса участника преступной группировки, пошедшего на сотрудничество со следователями.

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Мужчина был завербован отставным сотрудником вражеской разведки – организатором "схемы". Он предложил создать в Украине новое народовластие, а если действующая власть "не уйдет в отставку", то свергнуть ее силой.

"Для захвата власти группировки должно было завербовать 500 боевиков, желательно из бывших военнослужащих АТО, и снабдить их оружием", — сообщили в СБУ.

Напомним, что 12 марта стало известно, что российские оккупанты планируют создать референдум о создании так называемой "ХНР" на Херсонщине. Депутат областного совета Сергей Хлань заявил, что захватчики звонят его коллегам с вопросом, готовы ли они сотрудничать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Прикарпатье задержали пособницу россиян. Жительница Киева поселилась недалеко от военного аэродрома. Предательница изучала маршруты взлета и посадки и отправляла данные россиянам.