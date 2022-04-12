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Военный учет для женщин в Украине: известна дата и профессии военнообязанных

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Украинские женщины готовы защищать Родину Новость обновлена 12 апреля 2022, 15:45
Украинские женщины готовы защищать Родину

В перечне много профессий, связанных с медицинской сферой

С 1 апреля 2022 года в Украине вступил в силу приказ Министерства обороны о новом перечне профессий военнообязанных женщин.

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Как сообщает портал "ligazakon", в обновленном официальном документе перечислены профессии после получения которых прекрасная половина жителей украинского государства вносится в списки военного учета, а также перечень специальностей, схожих с военно-учетными.

Так, согласно внедрению новых правил, в Украине расширили списки профессий для женщин, которые теперь обязаны встать на учет уже с 1 октября 2022 года и получить военный билет. Нововведения касаются украинок, не достигших 60-летнего возраста и находящихся на должностях в структурах, которые соотносятся с военно-учетными.

Кроме того, каждый год (до 1 марта) при необходимости планируется внесение правок в утвержденные перечни.

Следует добавить, что в списки внесено семь профессиональных направлений и 14 специализаций, среди которых: психолог, географ, метеоролог, ветеринар и даже почтальон.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине с 15 марта официально стартовала вторая волна мобилизации. Скамьи Вооруженных сил Украины пополняются резервистами из разных уголков украинского государства.

Также стоит напомнить, что украинцам начали выдавать повестки на улицах и блок-постах, поэтому мы разобрались, законны ли такие действия.

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#Украина #Война #Воинская служба #Жінки
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