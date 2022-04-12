путин сделал неожиданное заявление насчет войны в Украине

Президент рф призвал ничего не скрывать о ходе "спецоперации" в Украине.

Во вторник, 12 апреля, на 48-й день полномасштабного вторжения рф кровавый диктатор владимир путин призвал объективно освещать "спецоперацию" в Украине.

Об этом президент рф заявил во время совместной с непризнанным лидером Беларуси александром лукашенко пресс-конференции на космодроме "Восточный".

путин довольно неожиданно призвал росСМИ "объективно" освещать работу российских военных, ведь ранее официальная Москва по сути запретила журналистам говорить правду о войне. Из-за закона о "фейках" оппозиционные каналы попросту закрылись, а минобороны рф лишь дважды публиковало информацию о потерях россиян на войне, и то эти данные являются откровенным враньем.

"Мы ничего не должны скрывать, освещать работу надо объективно", — заявил путин.

Также кровавый диктатор добавил, что россия планирует достичь поставленной цели в Украине, минимизировав потери.

"Надо достичь цели, минимизировав потери", — сказал президент рф.

Ранее сообщалось, что лукашенко назвал трагедию в Буче "британской спецоперацией". Путин также цинично заявил, что резня в Киевской области является фейком.