Укр

путин сделал неожиданное заявление насчет войны в Украине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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владимир путин и александр лукашенко Новость обновлена 12 апреля 2022, 16:34
владимир путин и александр лукашенко

Президент рф призвал ничего не скрывать о ходе "спецоперации" в Украине.

Во вторник, 12 апреля, на 48-й день полномасштабного вторжения рф кровавый диктатор владимир путин призвал объективно освещать "спецоперацию" в Украине.

Об этом президент рф заявил во время совместной с непризнанным лидером Беларуси александром лукашенко пресс-конференции на космодроме "Восточный".

путин довольно неожиданно призвал росСМИ "объективно" освещать работу российских военных, ведь ранее официальная Москва по сути запретила журналистам говорить правду о войне. Из-за закона о "фейках" оппозиционные каналы попросту закрылись, а минобороны рф лишь дважды публиковало информацию о потерях россиян на войне, и то эти данные являются откровенным враньем.

"Мы ничего не должны скрывать, освещать работу надо объективно", — заявил путин.

Также кровавый диктатор добавил, что россия планирует достичь поставленной цели в Украине, минимизировав потери.

"Надо достичь цели, минимизировав потери", — сказал президент рф.

Ранее сообщалось, что лукашенко назвал трагедию в Буче "британской спецоперацией". Путин также цинично заявил, что резня в Киевской области является фейком.

Теги:
#Россия #Беларусь #Владимир Путин #Александр Лукашенко #Война с Россией
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