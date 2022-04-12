"Российские фильмы про войну врут": ВСУ показали символичное фото с передовой

В Украине дали четкое определение российскому солдату.

Во вторник, 12 апреля, на 48-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в ВСУ отметили, что российское кино о российских солдатах далеко от реальности.

На это обратили внимание в пресс-службе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Оперативного командования "Схід" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

В ВСУ отметили, что миф о героизме российского солдата, созданный кинематографом, легко развенчивают фото и видеоматериалы, сделанные в Украине. Россияне думают только о мародерстве, воруя у мирного населения ценные вещи и даже женские трусы. В ВСУ считают армию рф стаей мародеров, грабителей и подонков.

"Вы когда-нибудь смотрели российские фильмы о войне? Об Афганистане, Чеченских войнах? О героических русских воинах, которые, несмотря на превосходство противника, выполняют приказы, прикрывают грудью товарищей, удерживают стратегически важные высоты под огнем?

А видели ли в таких фильмах на поле боя, например, женскую сумочку на цепочке? Или розовый зонтик и бутылочки с духами? Нет? А знаете почему? Потому что российский кинематограф лжет. Ибо на самом деле у российских военных нет никакой доблести, чести, чувства побратимства. Это большие стаи мародеров, грабителей и подонков. Им не стыдно обнести гражданский дом, чтобы потом привезти своей любимой чужие вещи в подарок.

Поэтому на будущее советуем реквизиторам российских фильмов запасаться женскими трусами, утюгами, бижутерией и розовыми зонтиками, чтобы их "герои" выглядели в кадре более реалистично", — отметили бойцы "Холодного Яра", которые прикрепили к посту фото после боя с россиянами.

На снимке видно, что оккупанты хотели вывезти из Украины украденную женскую сумочку и зонтик (на переднем плане).

Россияне в Украине занимаются мародерством

Ранее сообщалось, что СБУ перехватила шокирующий разговор оккупанта с любимой. Жена призвала мужа насиловать украинок.

Напомним, в соцсетях все чаще появляются карикатуры с изображением окровавленных "подарков" российских солдат для их жен и детей.