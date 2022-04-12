Укр

У Зеленского ответили путину по "тупику в переговорах"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Давид Арахамия и Михаил Подоляк Новость обновлена 12 апреля 2022, 23:35
Давид Арахамия и Михаил Подоляк

Переговоры между рф и Украиной проходят в онлайн-формате.

В "Слуге народа" отреагировали на слова кровавого диктатора владимира путина, который во вторник, 12 апреля, заявил о тупике в переговорах с Украиной.

Соответствующий пост глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал на своем telegram-канале.

"Переговоры по соглашению о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме. Украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла своей позиции, несмотря на заявления министра иностранных дел рф. Единственное отличие состоит в том, что мы не принимаем во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в Стамбульское коммюнике. Может быть, это и вызвало неверную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса", — заявил Арахамия.

Напомним, во вторник путин на совместной с непризнанным президентом РБ александром лукашенко пресс-конференции заявил, что переговоры между Украиной и рф зашли в тупик. путин также добавил, что 11 февраля ему "сказали, что украинская сторона что-то изменила в позиции по поводу переговоров", хотя подробностей он не знает. С главными заявлениями путина и лукашенко по Украине можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее Михаил Подоляк прокомментировал слова путина о "тупике в переговорах".

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#Украина #Россия #Война с Россией
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