Враги усиливают оборону Херсона и захватили часть порта Мариуполя: свежие карты боев в Украине

Противник пытается отвлекать внимание ВСУ от основной битвы на Донбассе

Основной позицией фронта, на которую россия сбросила практически все силы, на утро 49-го дня войны продолжает быть Донбасс. При этом жесточайшие бои приходятся мариупольское и изюмское направление, но отвлечения внимания ради оккупационная армия начала активное "шевеление в районе Херсона.

Об этом свидетельствует свежая сводка от аналитиков The Institute for the Study of War по состоянию на 13 апреля.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Деблокада Мариуполя остается очень важной задачей для украинских войск, но пока его защита по-прежнему держится на плечах горстки защитников из "Азова" и части других подразделений. При этом, как известно, в городе могли использовать химическое оружие, хотя Минобороны и говорит о вероятном применении фосфорных боеприпасов.

При этом роспропаганда постоянно пытается вбросить дезинформацию, регулярно стращая Украину рассказами о сдаче Мариуполя. Тем не менее, хоть в сети и появилась информация о взятии под частичный контроль российскими войсками городского порта, бои за город продолжаются, а ВСУ все еще воюют.

Продолжается противостояние и на основной части Донбасса. За прошлые сутки оккупанты пытались наступать на Попасную, Лисичанск и Северодонецк, но потерпели неудачу. Велись бои в Рубежном — в пределах города. Утверждается, что в населенный пункт могли заехать кадыровцы.

На Харьковщине российская армия слегка перегруппировывается, чтобы усилить наступление на Изюм. Сейчас в этот район ведения боев активно стягиваются подразделения танковых войск.

Также активизировалось и южное направление, в особенности Херсонщина. Наступлений здесь военные рф практически не совершают, однако начали усиливать оборонную позицию. Также утверждается о регулярных воздушных "вылазках" россиян — для разведки.

По Сумщине и других северных областях, откуда оккупанты были выбиты ранее, сутки прошли без изменений, противника на территории областей нет.

Напомним, ранее мы рассказывали, с какими свершениями закончили сутки 12 апреля украинские военнослужащие на южном направлении. Следует отметить, что ВСУ делают все возможное, чтобы сдерживать противника и пресекать его попытки продвинуться дальше.

Также "Телеграф" писал, что наши зенитчики похвастались "юбилеем" в количестве сбитых вражеских самолетов.