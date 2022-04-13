Укр

Не жалеют "мяса": генерал объяснил, что может затормозить наступление россиян на Донбассе

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Россияне имеют небольшое преимущество, но украинцы готовы дать отпор Новость обновлена 13 апреля 2022, 06:50
Россияне имеют небольшое преимущество, но украинцы готовы дать отпор

Помочь нашим военнослужащим может ухудшение погодных условий

Настоящей проблемой для украинских защитников в битвах на востоке и юге стран может стать местный рельеф, а именно — огромные степи и поля. По мнению экс-директора ЦРУ, американского генерала Дэвида Петреуса, нужно помнить, что россияне, уже 49-й день терроризирующие украинцев, предпочитают брать противника массовостью, а не продуманными и качественными атаками.

О позиции военного эксперта сообщает "Укринформ".

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Петреус считает, что Киевщина и другие северные области были быстро оставлены россиянами по все той же причине — местного рельефа. Огромные количества лесов мешали оккупантам нормально совершить необходимые наступательные действия. А вот на Донбассе и в той же Херсонской области дела обстоят совершенно иначе.

"Там открытая местность, — отмечает американский специалист. — То есть это более подходящая территория для того, чтобы пойти широким фронтом, танковыми силами и другое".

По его словам, есть и тот фактор, который мог бы замедлить продвижение российских военнослужащих — ухудшение погодных условий. Если, к примеру, в Украине начнутся дожди, то танки и другая гусеничная техника не сможет продвигаться спокойной вперед, застревая в черноземе.

"Пусть местность не будет настолько благоприятной для украинских войск, это можно компенсировать, ведь россияне борются только численность, а не умением", — подчеркнул Дэвид Петреус.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал свежие карты боев в Украине, которые подтверждают — пока самые ожесточенные противостояния происходят на Донбассе, а также изюмском направлении.

Также следует отметить, что украинское военное командование подтверждает значительные потери, которые регулярно несут враги на Донбассе.

Теги:
#Украина #США #Россия #Херсонская область #Война #Донбасс #Дэвид Петреус
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