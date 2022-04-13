"Нам срочно нужно оружие": Зеленский в обращении к миру назвал семь пунктов

Украине срочно требуется тяжелая артиллерия, тяжелая бронетехника, системы противовоздушной обороны и самолеты.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу с призывом помочь остановить россию в ее намерениях захватить Украину и Европу. Для этого глава государства просит у международного сообщества оружие.

Об этом в среду, 13 апреля, говорилось в видеообращении украинского президента.

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"Чтобы продолжать героически защищать мир от российской агрессии, Украине нужен конкретный перечень оружия. Обращаюсь к гражданам всего мира с просьбой помочь донести до ваших правительств, администраций президентов, руководителей ваших стран реальные потребности Украины, которые помогут остановить войны", — призвал Владимир Зеленский.

Президент опубликовал список из семи видов вооружения, в котором нуждается украинская армия, в частности:

артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы;

артиллерийские снаряды (калибр 152 мм). Как можно больше;

реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS;

БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.п.);

танки (Т-72, американские или германские аналоги);

системы ПВО (С-300, "Бук" или подобные современные западные системы противовоздушной обороны);

боевая авиация.

Зеленский добавил, что россия не планирует останавливаться на Украине и откровенно говорит о том, что в ее планах наступление на Европу.

"Пропагандистская машина путина открыто заявляет, что Европа является "следующей логической целью" после Украины. Поэтому или Запад поможет Украине остановить путина сейчас, или путин продолжит расширять свою российскую империю, убивая при этом тысячи женщин и детей. Он уже сделал это в Мариуполе, Харькове, Буче и других городах Украины", — резюмировал президент Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Норвегия думает дать Украине оружие, которое "переломит ход войны". Также с оружием Украине помогла Австралия, передавшая 20 бронемашин Bushmaster для украинской армии. Кроме того, Словакия 8 апреля официально подтвердила, что предоставила Украине систему противовоздушной обороны С-300.