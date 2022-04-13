Медики организовали штаб в доме украинского миллиардера (фото)
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Миллиардер не отказал добровольцам.
В среду, 13 апреля, на 49-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что в доме украинского миллиардера Виктора Пинчука живут и работают добровольцы.
Об этом рассказал журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook.
На второй неделе войны добровольцы зашли в имение кума кровавого диктатора владимира путина Виктора Медведчука на Вышгородском направлении под Киевом. Поместье находилось в стадии реконструкции, а поэтому пользоваться им не оказалось возможным. Затем добровольцы пытались найти другое помещение для штаба. Первому добровольческому мобильному госпиталю имени Николая Пирогова в доме братьев Суркисов отказали. Затем медики пришли к поместью Виктора и Елены Пинчук. Хозяин дома лично связался с медиками и дал добро на создание штаба на его территории. Так, мобильный госпиталь получил штаб с согласия сторон.
"Здесь появились медикаменты, разложенные на бильярдном столе, у бассейна – ящики с медицинским оборудованием, а во дворе – скорые, которые выезжали для оказания помощи пострадавшим от оккупации городов и поселков в Киевской области и продолжают выезжать на Восток. Правда, как только избитые российские войска были вынуждены отступить от Киева, одна из сторон стала сомневаться в договоре. И это не военные медики", — написал Ткач, прикрепивший несколько снимков из штаба медиков в доме миллиардера.
Ранее сообщалось, что 13 апреля Оксана Марченко потребовала от президента Украины Владимира Зеленского освободить ее мужа Виктора Медведчука. Зеленский хочет обменять скандального политика на пленных, однако в рф не спешат делать это.
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