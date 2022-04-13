Укр

Российских мародеров "обокрали" в Беларуси

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Российские солдаты отправляют награбленное в Украине домой Новость обновлена 13 апреля 2022, 22:43
Российские солдаты отправляют награбленное в Украине домой

Оккупантам все тяжелее и тяжелее пересылать награбленное.

Российские оккупанты пытаются отправить награбленное в Украине домой, однако далеко не все посылки доходят до адресатов.

Об этом сообщает mediazona.

По информации источника, две трети посылок от российских солдат, отправленных СДЭКом из Мозыря (Беларусь) 1 и 2 апреля, исчезли из системы или не дошли до адресатов. Сообщается, что 45 из 69 посылок, которые отправляли из Мозыря российские оккупанты через сервис СДЭК, имеют статусы "не вручены", либо "заказ не найден".

Примечательно, что в 16 случаях СДЭК выдает ошибку: "Заказ не найден", как если бы его никогда не существовало. Еще 29 заказов имеют статус "Не вручено" (посылка была доставлена, но ее не удалось вручить получателю). При этом 17 посылок российских военных находятся в пути, пять вручили и две ждут вручения.

В сети предположили, что работники почты просто украли украденное:

Добавим, что ранее служба доставки СДЭК отказалась принимать отправления без кассового чека на фоне подозрений о том, что российские солдаты отправляют через нее украденные в Украине вещи.

Напомним, после того, как российских мародеров разоблачили и в сети появились видео отправки посылок с "трофеями", служба СДЭК отключила видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной.

Ранее сообщалось, что российский мародер продавал "трофейную" форму сборной Украины, добытую под Киевом.

Теги:
#Украина #Беларусь #Мародеры #Война с Россией
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