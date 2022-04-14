Укр

"Это ужас. Но, главное, что живы": дом известной украинской ведущей сожгли оккупанты

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Дома телеведущей Анны Пановой сожгли оккупанты Новость обновлена 14 апреля 2022, 08:45
Дома телеведущей Анны Пановой сожгли оккупанты

Оккупанты полностью разрушили и сожгли дом украинской телеведущей.

Украинская телеведущая Анна Панова показала, что сделали российские оккупанты с ее домом, который расположен в 50 км от Киева, где велись активные боевые действия.

Панова рассказала в своем Instagram, что захватчики позволили ее семье выехать в безопасное место, а сами устроили на даче командный пункт и медсанчасть.

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"Мы быстро побросали в машину немного вещей и поехали к знакомым в том же селе. Они забрали нас к соседям, у которых был погреб. И там, 20 человек на 20 квадратов, мы провели ночь под обстрелами. Детей укутали одеялами. А взрослые на свой страх и риск поднимались наверх, потому что долго находиться всем вместе в крохотном помещении было нереально", — рассказала Анна Панова.

По словам ведущей, россияне установили на выезде из села блокпост с противотанковыми "ежами" и не выпускали машины гражданских. Но им все же удалось выбраться из села.

"На следующий день мы решились рискнуть. Дождались паузы в стрельбе, повесили на машину белый флаг, я усадила маленькую дочь на колени, и поехали к блокпосту на выезде. За несколько минут дороги я мысленно простилась с жизнью. Мы ужасно боялись внезапной пули оккупантов из какой-нибудь засады. Но ехали вперед", — делится воспоминаниями Анна.

Телеведущая опубликовала фото того, что осталось от любимой дачи. Говорит, что у нее уже нет слез, но муж пообещал все отстроить.

Во дворе все разрушено
Во дворе все разрушено
Во двор заехали вражеские танки
Во двор заехали вражеские танки
Отступая, оккупанты полностью все разрушили и сожгли
Отступая, оккупанты полностью все разрушили и сожгли
От любимой дачи ничего не осталось
От любимой дачи ничего не осталось

А так дом телеведущей выглядел до прихода "русского мира". Это было уютное семейное гнездышко, где семья отдыхала от городской суеты.

Дом Анны Пановой до прихода российских оккупантов
Дом Анны Пановой до прихода российских оккупантов

В комментария пользователи поддерживают украинскую телеведущую и отмечают, главное, что все остались живы:

"Моя искренняя поддержка Вам, мы выстоим, все будет хорошо"

"Это ужас … Но, главное, что живы. Все будет еще лучше. Держитесь"

"Живые! Это уже слишком много!!! А стены отстроим!"

Отметим, ранее "Телеграф" писал, как маленькая девочка Кира Чеберко, которая эвакуировалась вместе с матерью из осажденного Мариуполя, случайно зацепила растяжку и получила осколочные ранения.

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