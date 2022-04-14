"Это ужас. Но, главное, что живы": дом известной украинской ведущей сожгли оккупанты

Оккупанты полностью разрушили и сожгли дом украинской телеведущей.

Украинская телеведущая Анна Панова показала, что сделали российские оккупанты с ее домом, который расположен в 50 км от Киева, где велись активные боевые действия.

Панова рассказала в своем Instagram, что захватчики позволили ее семье выехать в безопасное место, а сами устроили на даче командный пункт и медсанчасть.

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"Мы быстро побросали в машину немного вещей и поехали к знакомым в том же селе. Они забрали нас к соседям, у которых был погреб. И там, 20 человек на 20 квадратов, мы провели ночь под обстрелами. Детей укутали одеялами. А взрослые на свой страх и риск поднимались наверх, потому что долго находиться всем вместе в крохотном помещении было нереально", — рассказала Анна Панова.

По словам ведущей, россияне установили на выезде из села блокпост с противотанковыми "ежами" и не выпускали машины гражданских. Но им все же удалось выбраться из села.

"На следующий день мы решились рискнуть. Дождались паузы в стрельбе, повесили на машину белый флаг, я усадила маленькую дочь на колени, и поехали к блокпосту на выезде. За несколько минут дороги я мысленно простилась с жизнью. Мы ужасно боялись внезапной пули оккупантов из какой-нибудь засады. Но ехали вперед", — делится воспоминаниями Анна.

Телеведущая опубликовала фото того, что осталось от любимой дачи. Говорит, что у нее уже нет слез, но муж пообещал все отстроить.

Во дворе все разрушено

Во двор заехали вражеские танки

Отступая, оккупанты полностью все разрушили и сожгли

От любимой дачи ничего не осталось

А так дом телеведущей выглядел до прихода "русского мира". Это было уютное семейное гнездышко, где семья отдыхала от городской суеты.

Дом Анны Пановой до прихода российских оккупантов

В комментария пользователи поддерживают украинскую телеведущую и отмечают, главное, что все остались живы:

"Моя искренняя поддержка Вам, мы выстоим, все будет хорошо"

"Это ужас … Но, главное, что живы. Все будет еще лучше. Держитесь"

"Живые! Это уже слишком много!!! А стены отстроим!"

Отметим, ранее "Телеграф" писал, как маленькая девочка Кира Чеберко, которая эвакуировалась вместе с матерью из осажденного Мариуполя, случайно зацепила растяжку и получила осколочные ранения.