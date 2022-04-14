Укр

Украина в четвертый раз обменялась пленными с россией: освобождены 30 украинцев

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Обмен пленными Новость обновлена 14 апреля 2022, 15:26
Обмен пленными

Среди освобожденных 8 гражданских украинцев.

На 50-й день российско-украинской войны в четверг, 14 апреля, между Украиной и россией состоялся четвертый обмен военнопленными. Освободить из плена удалось еще 30 украинских военных.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"По приказу Президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый, обмен военнопленными. Обменены 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены 8 гражданских, включая 1 женщину. Всего сегодня домой едут 30 наших граждан", — конкретизировала министр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что третий обмен пленными состоялся 9 апреля. Тогда из плена освободили 12 военных и 14 гражданских украинцев.

Этому предшествовали еще два обмена пленных. Первый состоялся 24 марта в формате "10 на 10". Также в Украину было возвращено 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", захваченных оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный. Второй обмен состоялся 1 апреля в формате 86 на 86. Украинки, которые были в плену, позже рассказали о зверствах россиян.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Ирина Верещук #Обмен пленными
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