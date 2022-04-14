"Изменят ход войны": Украина может получить самые мощные боевые дроны в мире

Наша армия получит их в считанные дни, если Белый дом даст на это разрешение.

Украина в ближайшее время может закупить американские ударные беспилотники MQ-9 Reaper ("Жнец"), которые по многим параметрам мощнее турецкого "Байрактара". Сейчас ведутся переговоры по их получению.

Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает издание Forbs.

Оперативно и правдиво о войне в Украине — наш Telegram

Отмечается, что на прошлой неделе представители украинской власти встретились с General Atomics, где производятся боевые беспилотники MQ-9 Reaper. Однако согласия на предоставление "Жнецов" не достигли из-за отсутствия разрешения от Белого дома.

"При поддержке правительства США эти беспилотники могут оказаться в распоряжении украинских военных в считанные дни", — заявил представитель компании.

Издание пишет, что MQ-9 Reaper могут изменить баланс в российско-украинской войне, ведь по многим параметрам эти ударные беспилотники превосходят турецкие "Байрактары".

Ударные дроны MQ-9 Reaper могут изменить ход войны в Украине

MQ-9 Reaper – модульный разведывательно-ударный БПЛА армии США. Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ч. Беспилотник имеет шесть точек подвески. Может нести до 4 ракет класса "воздух — земля", или до 8-ми в модификации MQ-9A или 4 ракеты "Хеллфайр" и две бомбы Mark 82 с лазерной наводкой. Кроме того, дрон может оснащаться разведывательно-навигационным оборудованием, позволяющим использовать его для наведения на цель управляемых боеприпасов.

Напомним, что США накануне, 13 апреля, выделили Украине 800 миллионов долларов для закупки вооружения. Позже Пентагон показал список, в который вошли вертолеты, БТР, гаубицы, дроны и другая мощная техника.