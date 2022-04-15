Враг восемь раз безуспешно пытался прорваться: Генштаб ВСУ назвал самые горячие точки фронта
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На востоке Украины защитники отбили восемь атак врага.
На 51-й день полномасштабного вторжения россия продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины.
Об сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 15 апреля на странице в Facebook.
Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией
На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивает на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Но потерпел поражение.
Так, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника.
На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
Отметим, что согласно свежим картам от западных аналитиков, на Донбассе продолжаются бои возле Рубежного, Марьинки и Попасной.
Украинским военнослужащим удалось уничтожить мост рядом с Изюмом в тот самый момент, когда по нему двигалась колонна российской военной техники
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