Укр

Враг восемь раз безуспешно пытался прорваться: Генштаб ВСУ назвал самые горячие точки фронта

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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ВСУ продолжают уничтожать технику противника Новость обновлена 15 апреля 2022, 06:58
ВСУ продолжают уничтожать технику противника

На востоке Украины защитники отбили восемь атак врага.

На 51-й день полномасштабного вторжения россия продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины.

Об сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 15 апреля на странице в Facebook.

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На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивает на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Но потерпел поражение.

Так, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника.

На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Отметим, что согласно свежим картам от западных аналитиков, на Донбассе продолжаются бои возле Рубежного, Марьинки и Попасной.

Украинским военнослужащим удалось уничтожить мост рядом с Изюмом в тот самый момент, когда по нему двигалась колонна российской военной техники

Теги:
#Россия #Генштаб #ВСУ
ВСУ продолжают уничтожать технику противника
Украина
Враг восемь раз безуспешно пытался прорваться: Генштаб ВСУ назвал самые горячие точки фронта
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