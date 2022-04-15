"У российского танка не было шансов": появилось эффектное видео работы украинских военных
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 896
ВСУ продолжают уничтожать российскую технику.
Российское полномасштабное военное вторжение в Украину продолжается 51-й день. Вооруженные силы Украины успешно борются с оккупантами, уничтожая личный состав и технику противника.
Генштаб ВСУ опубликовал видео с дрона, как украинские защитники уничтожили еще один вражеский танк. Соответствующий ролик появился в соцсетях 15 апреля.
"Российский танк против украинского БТРа. Как вы думаете, кто победил на родной земле", — подписали публикацию военные.
На видео видно, что после обстрела вражеская техника взрывается и горит.
Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram
В комментариях пользователи благодарят украинских военных и отмечают, что некоторые мужчины не зря играли в "Танчики":
"Не просто мужчины играли в "Танчики", они проходили военную подготовку. Слава ВСУ"
"Мы непобедимы!"
"Спасибо за защиту!"
Как сообщалось, под Николаевом украинские военные с помощью отечественного ракетного комплекса "Стугна" уничтожили российские танки.
Ранее украинские военные показали эффектную подборку видео уничтожения техники оккупантов.
Также ВСУ разбили колонну россиян — техника врага ехала в направлении Изюма по мосту, который взорвался.