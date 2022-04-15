Укр

"У российского танка не было шансов": появилось эффектное видео работы украинских военных

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Еще один танк ликвидировали Новость обновлена 15 апреля 2022, 08:24
Еще один танк ликвидировали

ВСУ продолжают уничтожать российскую технику.

Российское полномасштабное военное вторжение в Украину продолжается 51-й день. Вооруженные силы Украины успешно борются с оккупантами, уничтожая личный состав и технику противника.

Генштаб ВСУ опубликовал видео с дрона, как украинские защитники уничтожили еще один вражеский танк. Соответствующий ролик появился в соцсетях 15 апреля.

"Российский танк против украинского БТРа. Как вы думаете, кто победил на родной земле", — подписали публикацию военные.

На видео видно, что после обстрела вражеская техника взрывается и горит.

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В комментариях пользователи благодарят украинских военных и отмечают, что некоторые мужчины не зря играли в "Танчики":

"Не просто мужчины играли в "Танчики", они проходили военную подготовку. Слава ВСУ"

"Мы непобедимы!"

"Спасибо за защиту!"

Как сообщалось, под Николаевом украинские военные с помощью отечественного ракетного комплекса "Стугна" уничтожили российские танки.

Ранее украинские военные показали эффектную подборку видео уничтожения техники оккупантов.

Также ВСУ разбили колонну россиян — техника врага ехала в направлении Изюма по мосту, который взорвался.

Теги:
#Россия #Танк #ВСУ
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