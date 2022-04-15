О живучести корабля. Кто выжил на "Москве" и сколько их вообще там было

Украинский политолог Виктор Бобиренко убежден, что судьба моряков печальна на всех флотах

О живучести корабля.

Служил я когда-то сигнальщиком на ДКБФ — дважды краснознаменным балтийском флоте.

Когда-то обнаружилось так, что в составе АСГ — аварийно-спасательной группы — был на корабле, где находился пожар.

Видел, как у мореманов волосы дыбом стоят, когда они видят, как краска пузырями вскипает на переборке. А за ней снарядный погреб на 600 снарядов.

Так вот, на РКр "Москва" там по штатному расписанию 507 человек должно быть. Но никогда на коробке не бывает полной штатной росписи.

В мое время коробка заполнялась штатом на 70-80%.

Как сейчас – кто знает.

Но ведь корабль флагман. А значит, там были представители штаба флота.

Это же некий контрадмирал минимум. Плюс свита, денщики, маклаки, вестовые.

Здесь же баевой поход. А значит выслуга через два, боевые премии.

А ардена?

То есть, если штат и не полон, то добавили штабных дураков.

И значит, что минимум 500 человек на борту все же было.

Сигнальщиков и всех, кто был на верхних палубах (боцкоманда, например), сдуло к х*рам ударной волной.

У нас когда крылатой ракетой стреляли, так леера сносило. Что там от людей будет?

Однозначно погибли все трюмни в БЧ-5 (БЧ – это боевая часть, 5 – это значит машинисты и трюмачи) ну и пожалуй, часть из машинного отделения.

Но все зависит от того куда попало и где сдетонировал погреб с боеприпасами.

Вот как раз боевые посты крылатых ракет могли и выжить – они в настройках.

То есть, теоретически выжили те, кто был не в трюмах, но и не на верхних палубах.

Ну и кто первый добрался до спасательных плотиков.

Мы с течением времени узнаем, как шла борьба за живучесть на крейсере Москва. Мне профессионально интересно.

Как же их шарахнуло так, что выжило только 54 человека?

Во время II мировой войны на Тихом океане бывало что ни выживал никто, а бывало, что 90% экипажа.

Вообще судьба моряков печальна на всех флотах.

Но ведь к нам их никто не звал и мне русских морячков не жалко.

Тем более, они не учли, что была именно 110 годовщина трагедии Титаника.

А Нептун шутки любит.