Подоляк отреагировал на угрозы россиян убить Зеленского: ждите "красных карточек"

В Офисе президента озвучили список россиян, сыпящих угрозы Украине.

Представители российских властей в последнее время откровенно призывают к бомбардировке центра Киева, массовому уничтожению мирных людей и власти, в частности президента Украины Владимира Зеленского. В офисе президента предупреждают, что ответом станут массовые аресты.

Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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По его словам, отдельные деятели в России откровенно говорят об уничтожении Киева и власти Украины, а за это угрожают реальные и конкретные уголовные производства.

"Медведев (вечно пьяный), Володин (спикер парламента, которого нет), Миронов, Константинов (банальный крымский вор), десятки других политиков и чиновников. Это без учета их традиционно извращенных толстяков-пропагандистов. Достаточно выставить на этих субъектов "красные" розыскные карточки. Для начала. Дальше — больше", — озвучил список агитаторов Михаил Подоляк.

По словам советника главы ОП, Украине пора готовиться к массовым арестам субъектов, которые с каждым днем все более откровенно требуют массовых смертей украинцев.

Напомним, что Дмитрий Медведев неоднократно сыпал угрозы как Украине, так и странам Запада. В частности, после ареста пророссийского политика Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене, бывший российский президент назвал украинские власти "ублюдками" и посоветовал "оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь" .

А западным странам Медведев начал угрожать после того, как они ввели против России пятый пакет санкций. Тогда политик заявил, что санкции в нынешней ситуации могут быть квалифицированы как акт агрессии против России и пригрозил ответом. Швеции и Финляндии после заявлений о намерениях присоединиться к НАТО Медведев пригрозил, что они станут официальными противниками России.