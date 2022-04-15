Оккупанты штурмовали город на Донбассе: свежая карта боев в Украине

Захватчики не прекращают наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры.

Во вторник, 15 апреля, на 51-й день полномасштабного вторжения рф в Украину британская разведка поделилась свежей картой боевых действий на территории нашей страны.

Соответствующий пост Минобороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась по сравнении с 14 апреля. Это подтвердили и в Генштабе ВСУ.

Карта боев в Украине за 15 апреля

Карта боев в Украине за 14 апреля

По данным Генштаба ВСУ, в течение текущих суток (15 апреля) по всем направлениям обстановка существенных изменений не претерпела. Враг не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры на территории Украины и пытается вести наступление на отдельных направлениях. Продолжаются авиационные удары по Мариуполю. Продолжается частичная блокада Харькова. На Донецком направлении противник пытался провести штурм Марьинки, но успеха не имел.

Ранее сообщалось, что россия впервые за время войны направила в Украину дальние бомбардировщики, которые в итоге бомбили Мариуполь. Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что сбили необычный боевой вертолет рф.