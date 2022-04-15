ВСУ превратили колону оккупантов в металлолом и передали привет "неверующим" россиянам (видео)

Россияне отказываются верить в потери на войне в Украине.

В пятницу, 15 апреля, на 51-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Генштабе ВСУ решили показать доказательство потерь "второй армии мира" специально для "неверующих" россиян.

Соответствующее видео появилось на официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook.

На кадрах видно разбитую колонну российской техники. Автор видео подошел к машинам поближе и показал, что на авто российские номера.

"Специально для рф. Мы с начала широкомасштабной войны публикуем множество фото и видео уничтоженной российской техники. Но люди-"Zю" из России все равно утверждают, что это сожженная украинская техника. Еще одно неопровержимое доказательство "русскости" уничтоженных колонн. Пробьем ту скалу!" — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, в пятницу Генштаб ВСУ похвастался сбитым непростым российским вертолетом. По предварительным данным, это был Ка-52 "Аллигатор", который является командирской машиной армейской авиации. Кроме того, 15 апреля стало известно, что потери личного состава рф на войне в Украине достигли 20 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что россия в ближайшее время готовит массированные ракетные атаки по Украине.