"Возможны осадки в виде "Града"": украинские артиллеристы решили согреть оккупантов (видео)

Захватчиков решили "немного согреть".

В пятницу, 15 апреля, на 51-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Генштабе ВСУ показали работу украинских артиллеристов.

Соответствующие кадры были опубликованы пресс-службой Генштаба ВСУ в Facebook.

На видео артиллеристы отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха работают "Градами" по позициям врага.

"Последние дни погода не радовала теплом, но артиллеристы отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха "горячо" встретили и не давали замерзнуть оккупационным войскам российской федерации. Они же предупреждали, что возможны осадки в виде Града. Вечных мучений в аду, русский оккупант! Слава Украине! Героям Украины Слава!" — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, в пятницу российские войска потеряли ценный военный вертолет. Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, россияне пытались штурмовать город в Донецкой области, но их атака не увенчалась успехом. К слову, потери россиян достигли 20 тысяч человек. Военный аналитик считает, что эта цифра может сильно увеличиться, если интенсивность боевых действий не понизится.