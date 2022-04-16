Зеленский озвучил потери ВСУ в войне: сколько погибло и ранено украинских воинов

Украина потеряла убитыми в войне с россией чуть ли не на порядок меньше воином, чем рф

В ходе продолжающейся более 50 дней войны Украина потеряла убитыми до 3 тысяч военнослужащих, что в разы меньше потерь в живой силе оккупационной российской армии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, опубликованном в пятницу, 15 апреля, поздно вечером по киевскому времени.

"Зеленский сказал, что украинские официальные лица считают, что на войне погибло от 2500 до 3000 украинских военнослужащих, сравнивая эту цифру с тем, что, по его словам, потери россии от 19 000 до 20 000 (россия признала 1351 военную потерю)", — говорится в материале.

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При этом президент Украины добавил, что еще около 10 тысяч украинских военнослужащих получили ранения и что "трудно сказать, сколько из них выживет".

При этом Зеленский добавил, что подсчитать количество жертв среди мирного населения пока точно не представляется возможным, так как влсти Украины не имеют точной информации с находящихся под контролем оккупационных войск территории.

"Про мирных жителей говорить очень сложно, так как юг нашей страны, где блокируются поселки и города — Херсон, Бердянск, Мариуполь дальше на восток, и район восточнее, где находится Волноваха, — мы просто не знаем. сколько людей погибло в той зоне, которая заблокирована", — сказал Зеленский.

Раннее офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин предположил, что если интенсивность боевых действий не понизится, то через месяц цифра потерь российской армии будет приближаться к 70 000 — 80 000, а возможно даже еще выше.