Укр

Повторяют нацистов даже в мелочах: в Мариуполе оккупанты устроили концерт в честь "важного гостя"

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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оккупационные власти рф Новость обновлена 16 апреля 2022, 13:04
оккупационные власти рф

Таким образом захватчики встречали "почтенного гостя"

Действия российских оккупантов копируют действия немецких нацистов даже в мелочах. Указанную информацию в своем "Телеграмм-канале" обнародовал советник городского головы города Мариуполь Петр Андрющенко.

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Так, он рассказал, что в одном из захваченных районов Мариуполя захватчики провели "симфонический концерт" в честь приезда главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина. Для этого выдающегося мероприятия избрали музыку немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха.

"Бах. Иоганн Себастьян Бах. Вчера кафиры устроили концерт классической музыки в районе 23 микрорайона по поводу визита гауляйтера Пушилина. Где звучал исключительно Бах. Почему-то вспомнилась особая любовь Гитлера к Вагнеру", — говорится в тексте публикации представителя мариупольского горсовета.

Стоит напомнить, что главарь боевиков на Донбассе Денис Пушилин прибыл в Мариуполь в пятницу, 15 апреля, после чего оккупанты начали принуждать местных жителей разгребать оставшиеся от города завалы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине призывают мир ввести уголовную ответственность за символ Z, которым войска нацистов из российской федерации обозначают подавляющее большинство своей техники, что вторгается на украинские земли.

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#Война #Мариуполь
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