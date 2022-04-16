"Наступали три танка, один мы подбили – у двух вдруг "появились дела": рассказ о войне украинского танкиста

Командир танка признался, что побеждать россиян в "дуэлях" для его экипажа стало обыденностью.

В субботу, 16 апреля, на 52-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появился небольшой рассказ украинского танкиста.

Соответствующий пост был опубликован пресс-службой Оперативного командования "Схід" сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Командир танка Иван в армии уже 5 лет. Говорит, что больше всего боевого опыта его экипаж получил за последние 50 дней российско-украинской войны. Теперь уничтожение российских броненосцев и победы в танковых поединках для них – обыденное дело.

"Уже сейчас на счету украинских защитников столько выигранных танковых боев и подбитой вражеской техники, что хватило бы на несколько войн!" — считает Иван.

Танкист также рассказал, как на прошлой неделе им дали задачу уничтожить три вражеских танка, которые пытались сделать брешь в их обороне. В итоге после того, как была подбита одна российская машина, остальные два танка оккупантов развернулись и сбежали с поля боя. Иван считает, что у уцелевших российских экипажей сработал инстинкт выживания, и они поняли, что им не выжить в Украине.

"Как только мы уничтожили одного из них, у экипажей двух других вдруг "возникли какие-то неотложные дела": мы только и видели, как они устремились за холм к своим", — рассказал Иван.

Ранее сообщалось, что мэр одного из городов Харьковской области призвал жителей эвакуироваться, а в россии "метят" военных, которые не хотят воевать в Украине.