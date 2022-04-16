"Вечерняя канонада для орков": ВСУ работают "Градами" по оккупантам (видео)
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Украинские артиллеристы задают жару захватчикам.
В субботу, 16 апреля, на 52-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появилось очередное видео работы украинских артиллеристов.
Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского в Facebook.
На видео видно, как украинские артиллеристы "передают привет" российским оккупантам под песню Mein Herz Brennt группы Rammstein.
"Вечерняя канонада для орков в виде "Града!"", — коротко прокомментировали ролик в пресс-службе 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.
Добавим, в пятницу в сети появилось видео работы артиллеристов из отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. Те решили согреть оккупантов, обстреляв их "Градами".
Ранее сообщалось, что в 16 апреля ВСУ на Херсонщине с помощью отечественного оружия разгромила колонну российских оккупантов из трех "Тигров" и одной БМП. Кроме того, в субботу президент Украины Владимир Зеленский дал интервью украинским СМИ. "Телеграф" собрал 10 главных заявлений главы государства.
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