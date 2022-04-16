Укр

"Вечерняя канонада для орков": ВСУ работают "Градами" по оккупантам (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Работа украинских "Градов" Новость обновлена 16 апреля 2022, 23:41
Работа украинских "Градов"

Украинские артиллеристы задают жару захватчикам.

В субботу, 16 апреля, на 52-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появилось очередное видео работы украинских артиллеристов.

Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского в Facebook.

На видео видно, как украинские артиллеристы "передают привет" российским оккупантам под песню Mein Herz Brennt группы Rammstein.

"Вечерняя канонада для орков в виде "Града!"", — коротко прокомментировали ролик в пресс-службе 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

Добавим, в пятницу в сети появилось видео работы артиллеристов из отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. Те решили согреть оккупантов, обстреляв их "Градами".

Ранее сообщалось, что в 16 апреля ВСУ на Херсонщине с помощью отечественного оружия разгромила колонну российских оккупантов из трех "Тигров" и одной БМП. Кроме того, в субботу президент Украины Владимир Зеленский дал интервью украинским СМИ. "Телеграф" собрал 10 главных заявлений главы государства.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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