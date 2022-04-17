Война — день 53: на юге и востоке Украины продолжаются ожесточенные бои с захватчиками, а против россии усиливают транспортную блокаду

Оперативно о главном 17 апреля

Украина отражает российское нашествие 53-й день. Российские войска не прекращают атаковать позиции ВСУ на юге и востоке Украины, однако несут потери и откатываются назад, неся большие потери в технике и живой силе, а после этого наносят неприцельные артиллерийские удары, под которые попадают украинские города и гибнут мирные жители. Также россияне вынашивают планы создать на оккупированных территориях фейковые марионеточные образования на подобии ОРДЛО. А тем временем страны Европейского Союза после запрета въезжать на свою территорию российскому колесному транспорту вводят новые ограничения для россиян, усиливая транспортную изоляцию россии.

В этом материале "Телеграф" будет информировать читателей о наиболее важных новостях, которые произошли в Украине и мире 17 апреля, а более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение, в котором объявил о государственной программе строительства жилья для тех, кто лишился его в результате оккупации, а также для военных, правоохранителей, учителей и других сотрудников бюджетной сферы:

На первом этапе должны быть обеспечены временным жильем переселенцы – те, чей дом разрушен войной.

На втором этапе "восстанавливаем то, что оккупанты пытались уничтожить – все города, громады, которые пострадали".

На третьем этапе – обеспечить жильем всех, кто защищал нашу страну, кто работал или работает в интересах общества, а собственного жилья не имел.

Напомним, что информация за 14 апреля доступна в материале: "Война — день 50: Украина ждет серьезных поставок оружия, россия отходит от удара по "Москве".

О том, что происходило в Украине 15 апреля, читайте в материале:"Война – день 51: "Москва" пошла ко дну, а Байден пока не собирается ехать в Украину".

А о главных событиях 16 апреля можно узнать в материале: "Война — день 52: оккупанты уже потеряли более 20 тысяч солдат и мстят за это мирным городам Украины".