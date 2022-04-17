В Украине убитых российских солдат распознают с помощью американской программы

Программа помогает опознавать погибших российских солдат.

Украина сканирует лица убитых или взятых в плен российских солдат при помощи американской фирмы Clearview AI.

Об этом сообщает The Washington Post.

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С начала российского вторжения с помощью программы удалось осуществить более 8600 операций по распознаванию лиц убитых или взятых в плен российских солдат.

"Добровольческий отряд хакеров и активистов под патронатом украинского правительства использует эти идентификационные данные для информирования российских семей о гибели их детей и родственников в Украине", — пишет издание.

Компания Clearview AI еще в марте объявила, что передала свою технологию украинскому правительству. Программа собрала миллиарды фотографий из социальных сетей, таких как Facebook и Twitter и создала огромную базу данных для поиска по лицам.

Отметим, за 53 дня российского вторжения в Украину погибли 20 300 российских солдат.

Напомним, что на Западе считают, что россия может пойти в наступление совсем скоро — на этих выходных или в начале следующей недели. Войска могут перебросить и повести в бой даже в состоянии неготовности.