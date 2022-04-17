В Украине убитых российских солдат распознают с помощью американской программы
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Программа помогает опознавать погибших российских солдат.
Украина сканирует лица убитых или взятых в плен российских солдат при помощи американской фирмы Clearview AI.
Об этом сообщает The Washington Post.
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С начала российского вторжения с помощью программы удалось осуществить более 8600 операций по распознаванию лиц убитых или взятых в плен российских солдат.
"Добровольческий отряд хакеров и активистов под патронатом украинского правительства использует эти идентификационные данные для информирования российских семей о гибели их детей и родственников в Украине", — пишет издание.
Компания Clearview AI еще в марте объявила, что передала свою технологию украинскому правительству. Программа собрала миллиарды фотографий из социальных сетей, таких как Facebook и Twitter и создала огромную базу данных для поиска по лицам.
Отметим, за 53 дня российского вторжения в Украину погибли 20 300 российских солдат.
Напомним, что на Западе считают, что россия может пойти в наступление совсем скоро — на этих выходных или в начале следующей недели. Войска могут перебросить и повести в бой даже в состоянии неготовности.
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