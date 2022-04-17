Укр

В Украине убитых российских солдат распознают с помощью американской программы

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
293
Солдаты рф Новость обновлена 17 апреля 2022, 11:44
Солдаты рф

Программа помогает опознавать погибших российских солдат.

Украина сканирует лица убитых или взятых в плен российских солдат при помощи американской фирмы Clearview AI.

Об этом сообщает The Washington Post.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

С начала российского вторжения с помощью программы удалось осуществить более 8600 операций по распознаванию лиц убитых или взятых в плен российских солдат.

"Добровольческий отряд хакеров и активистов под патронатом украинского правительства использует эти идентификационные данные для информирования российских семей о гибели их детей и родственников в Украине", — пишет издание.

Компания Clearview AI еще в марте объявила, что передала свою технологию украинскому правительству. Программа собрала миллиарды фотографий из социальных сетей, таких как Facebook и Twitter и создала огромную базу данных для поиска по лицам.

Отметим, за 53 дня российского вторжения в Украину погибли 20 300 российских солдат.

Напомним, что на Западе считают, что россия может пойти в наступление совсем скоро — на этих выходных или в начале следующей недели. Войска могут перебросить и повести в бой даже в состоянии неготовности.

Теги:
#Россия
От предстоящих ограничений пострадает банковский сектор и экономика рф
Политика
ЕС готовит новый пакет санкций против россии: по чему ударят в этот раз
Дата публикации
Дата публикации
Категория
От предстоящих ограничений пострадает банковский сектор и экономика рф
ЕС готовит новый пакет санкций против россии: по чему ударят в этот раз
Дата публикации
Категория
Спикер Госдумы рф Вячеслав Володин и президент Украины Владимир Зеленский
"Должен выполнить немедленно": в россии в очередной раз выдвинули требования Зеленскому
Дата публикации
Категория
Горящая техника врага является прекрасным успокоительным для украинцев
Боевых машин уже больше 2000: потери россиян в Украине стремительно растут
Дата публикации
Категория
Ракеты прилетели по Броварам с самого утра
Россияне обстреляли ракетами объекты под Киевом: что известно (видео)
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится вот уже 53 дня
Война — день 53: на юге и востоке Украины продолжаются ожесточенные бои с захватчиками, а против россии усиливают транспортную блокаду