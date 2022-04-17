Укр

Первая победа в Гааге: Украина стартовала на Играх непокоренных

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Игры непокоренных-2022 Новость обновлена 17 апреля 2022, 18:26
Игры непокоренных-2022

Украина удачно стартовала на Играх непокоренных.

В воскресенье, 17 апреля, на 53-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Гааге (Нидерланды) состоялся первый игровой день Invictus Games-2022. Сборная Украины выиграла три медали.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в Facebook.

Украинец Родион Ситдиков завоевал "золото" в толкании ядра. Его результат составил 9,46 м. Кроме того, в воскресенье "серебро" и "бронзу" принесли Украине прыгуны в длину Артем Лукашук и Иван Герецун соответственно. Артему удалось показать результат 5,20 м, а Ивану — 5,10 м.

Справка: Invictus Games (Игры непокоренных) — международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или ставших инвалидами на службе. Аналогичные параолимпийским играм, эти состязания проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри. В этом году Игры пройдут в Гааге с 16-го по 22 апреля. К слову, два года Invictus Games не проводились из-за глобальной пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Украина займет место россии на чемпионате мира.

Напомним, медалист сборной Украины, который участвовал в Invictus Games, погиб, защищая родину.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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