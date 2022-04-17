Укр

"У них культ смерти": российские пропагандисты придумали "Азову" новую религию (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Российская пропаганда побывала на базе "Азова" Новость обновлена 17 апреля 2022, 23:58
Российская пропаганда побывала на базе "Азова"

Российская пропаганда не перестает удивлять.

Пока отдельный отряд специального назначения "Азов" героически продолжает оборону Мариуполя в условиях тотального превосходства врага в численности, российские пропагандисты сняли очередной сюжет про украинских военных.

Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко на своем telegram-канале.

Съемочная группа "России 1" побывала на базе "Азова" в окрестностях Мариуполя. Во дворе "журналисты" обнаружили "статую языческого божества" и "молельный камень", рядом с которым остались "подношения".

"Для бойцов Азова была создана собственная религия, которая базировалась на скандинавских и старославянских верованиях", — заявил "эксперт".

Затем пропагандисты сообщили, что в "Азове" якобы почитается "культ смерти", а одним из почитаемым бойцами отряда богов является "Морана" — богиня смерти.

"Сливные бачки бункерного фюрера продолжают вещать бред из зомбоящиков. "Поедание младенцев" уже не актуально. В игру вступают кровожадные "язычники"!" — гласит сообщение под видео.

Напомним, на днях бойцы "Азова" пострадали от неизвестного вещества в Мариуполе. Сообщается, что российские оккупанты с помощью БПЛА сбросили ядовитое вещество неизвестного происхождения на город.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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