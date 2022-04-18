Телефон и жетон спасли жизнь: яркое видео от украинского бойца

Военный чудом остался жив.

В сети появилась история украинского бойца, которому на днях мобильный телефон спас жизнь.

Видео с рассказом военного опубликовал пользователь Perfect Val в Twitter.

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На видео видно, что украинский защитник находится на передовой в окопе, на улице идет снег. Под звук выстрелов он заряжает магазин автомата и показывает свой телефон и жетон, в котором застряла пуля.

"Единственное, что спасло мою жизнь — это телефон за 20 тысяч и жетон, который мне выдали", — рассказывает боец.

Второй военный, по всей видимости, его напарник снимает и комментирует видео. Под конец слышны сильные взрывы и запись прерывается.

В комментариях военных называют титанами и удивляются ихнему бесстрашию:

"Откуда у них такое отсутствие страха? Несокрушимость?! Героям Слава!"

"Спасает жизнь Господь, с помощью жетона…"

"Фартовый парень. Слава Украине!"

Отметим, ранее "Телеграф" публиковал историю маленькой Алисы, которая мечтает об эвакуации из полуразрушенного Мариуполя и просит о помощи.