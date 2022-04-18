Телефон и жетон спасли жизнь: яркое видео от украинского бойца
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Военный чудом остался жив.
В сети появилась история украинского бойца, которому на днях мобильный телефон спас жизнь.
Видео с рассказом военного опубликовал пользователь Perfect Val в Twitter.
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На видео видно, что украинский защитник находится на передовой в окопе, на улице идет снег. Под звук выстрелов он заряжает магазин автомата и показывает свой телефон и жетон, в котором застряла пуля.
"Единственное, что спасло мою жизнь — это телефон за 20 тысяч и жетон, который мне выдали", — рассказывает боец.
Второй военный, по всей видимости, его напарник снимает и комментирует видео. Под конец слышны сильные взрывы и запись прерывается.
В комментариях военных называют титанами и удивляются ихнему бесстрашию:
"Откуда у них такое отсутствие страха? Несокрушимость?! Героям Слава!"
"Спасает жизнь Господь, с помощью жетона…"
"Фартовый парень. Слава Украине!"
Отметим, ранее "Телеграф" публиковал историю маленькой Алисы, которая мечтает об эвакуации из полуразрушенного Мариуполя и просит о помощи.