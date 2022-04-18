Медведчук предложил Путину обменять его на защитников Мариуполя - видеообращение

В заблокированном Мариуполе остаются, по разным оценкам, около 120 тысяч мирных жителей

Нардеп от запрещенной ОПЗЖ и кум российского президента Виктор Медведчук, которого на днях поймала СБУ, предложил владимиру путину обменять его на защитников Мариуполя.

Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Ахтем Дехтяренко.

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"Я, Медведчук Виктор, хочу обратиться к президенту российской федерации владимиру путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников и жителей Мариуполя, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры", — сказал Медведчук в обращении.

"Агрессия россии вызвала в Мариуполе одну из самых больших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят мирное население, блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят украинцев на территорию России и сознательно разрушают город", — напомнили в СБУ.

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При этом в заблокированном Мариуполе остаются, по разным оценкам, около 120 тысяч мирных жителей, а город продолжают защищать бойцы полка "Азов" и 36-й бригады морской пехоты.

Напомним, 12 апреля стало известно, что СБУ поймала беглого Медведчука. Примечательно, что в момент задержания скандальный политик был одет военную форму. Позже в сети появилось видеообращение Оксаны Марченко к Зеленскому и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. К слову, президент Украины хочет обменять нардепа на пленных солдат.

Добавим, что Медведчука в Украине подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Депутат находился под домашним арестом, однако после полномасштабного вторжения рф в Украину он сбежал. Марченко покинула Украину до начала полномасштабной агрессии рф.