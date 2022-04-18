Залужный о ситуации на фронтах: оккупанты пытаются прорвать оборону на востоке
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Самым сложным направлением остается Изюмское.
Российские оккупанты за последние несколько недель войны в Украине осуществили перегруппировку и пытаются прорвать оборону на востоке страны. Самым горячим направлением остается Изюмское, где враг сконцентрировал почти все усилия.
Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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По словам Залужного, вражеская армия пытается прорваться вперед сразу по нескольким направлениям на востоке.
"Военным командованием обеспечивается усиление обороны, прежде всего противотанковыми и противовоздушными средствами. Российский "освободитель" остро ухудшил гуманитарную ситуацию в Донецкой и Луганской областях", — отметил главнокомандующий ВСУ.
Однако украинская армия, несмотря на то, что на некоторых направлениях сил противника значительно больше, никоим образом не уступает и отражает вражеские атаки, нанося российским оккупантам значительные потери.
Что касается других городов, Залужный отметил, что непосредственную угрозу Киеву украинским военным удалось ликвидировать. Также обеспечивается защита Николаева от попыток россиян перейти в наступление. Врага отбивают и в пригороде Херсона. Кроме того, украинская армия не разрешает врагу продвинуться в сторону Запорожья и героически обороняет Мариуполь. На юге страны ситуация контролируется.
Тем не менее, для всей страны остается опасность ракетных и бомбовых ударов.
Ранее сообщалось, что в заблокированном Мариуполе полк "Азов" перешел в контратаку и показал видео уничтожения вражеской группировки.
Также "Телеграф" писал, что российская пропаганда уже не скрывает, что город "гладят" обстрелами умышленно — якобы для науки другим городам, которые не захотят сдаваться.
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