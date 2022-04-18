Укр

"Расширили возможности": в США зафиксировали перекидывание вражеских групп в Украину

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Россияне перебросили еще 11 групп в Украину Новость обновлена 18 апреля 2022, 20:47
Россияне перебросили еще 11 групп в Украину

В Украину в качестве подкрепления уже начало прибывать оружие из США.

В Минобороны США заявили, что российская армия стянула дополнительные силы к востоку на юг Украины. С конца прошлой недели на украинские территории прибыли 11 вражеских батальонных тактических групп (БТГ).

Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников в американском оборонном ведомстве.

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По оценкам США, общее количество российских БТГ на территории Украины достигло 76 — в это число входят 11 групп, которые российское командование перебросило на восток и юг страны.

"Они расширили свои возможности на территории Украины", — сообщили в Минобороны США, добавив, что все российские сухопутные силы сосредоточены на востоке и юге Украины, но США не могут точно определить, как распространяются новые БТГ.

При этом американский чиновник подчеркнул, что США уже направили четыре рейса военной помощи в Украину. Они входят в пакет помощи в размере 800 миллионов долларов, который для Украины выделил президент США Джо Байден.

По словам чиновника, еще один должен прибыть "в течение следующих 24 часов", но никаких подробностей о том, какое оборудование будет доставлено, он не уточнил.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину начали поступать грузы из новейшего пакета помощи, которые анонсировала администрация президента США Джо Байдена. Полный список того, что предоставят Украине, можно просмотреть по ссылке.

Теги:
#Украина #США #Россия #Война
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