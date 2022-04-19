Военный эксперт из США с мировым именем пошел воевать в ВСУ

Известный американский военный присоединился к борьбе против вторжения российских войск.

Известный аналитик военной разведки MSNBC Малкольм Нэнс воюет в войне против россии в составе украинского международного легиона.

В интервью американскому каналу MSNBC Нэнс в военной форме и с автоматом рассказал, что около месяца назад он присоединился к интернациональному легиону, чтобы помочь отразить "войну на уничтожение" россии.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Чем больше я видел, как идет война, тем больше я думал: "Я закончил говорить. Все в порядке? Пришло время действовать здесь", — сказал он.

По словам военного, он с украинскими военными, которые уже стали его друзьями, на Донбассе попали в осаду и не надеялись выжить.

Также Нэнс обратился к президенту Джо Байдену и призвал США предоставить Украине контрбатарейную артиллерию большой дальности и реактивные системы залпового огня.

Справка. Малкольм Нэнс — американский писатель и эксперт в области СМИ, посвященный терроризму, разведке, мятежникам и пыткам. Он бывший старший старшина ВМС США, специализирующийся на военно-морской криптологии.

Напомним, в первые дни полномасштабного российского вторжения был создан интернациональный легион при Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. В него вступили тысячи иностранных добровольцев, которые участвовали в миротворческих кампаниях в разных уголках мира.

Ранее "Телеграф" публиковал историю британского солдата, которые приехал воевать с ВСУ против российских оккупантов.