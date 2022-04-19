Укр

Арестович сказал, когда закончатся ракетные удары по Украине

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Алексей Арестович Новость обновлена 19 апреля 2022, 12:41
Алексей Арестович

По мнению советника главы ОП, рф будет запускать ракеты по украинским городам и селам не меньше месяца

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что нанесение ракетных ударов по Украине российские войска будут осуществлять до последнего дня войны, а это, как прогнозирует Арестович, будет продолжаться еще месяц.

Об этом советник главы ОП заявил в эфире национального телемарафона.

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Арестович добавил, что по этому вопросу не должно быть никаких иллюзий, поэтому безопасных мест в Украине пока нет.

"Очень много еще ракет, они в основном бьют ракетами воздушного базирования, которые, в частности, Украина передала их по результатам Будапештского меморандума. В этом большая ирония заключается", — рассказал Арестович, добавив, что таких ракет у рф еще сотни, а в ракетном залпе обычно 5-10 ракет.

Напомним, что российские военные наносили ракетные удары практически по всем регионам Украины. Накануне, 18 апреля, оккупанты ударили ракетами по четырем объектам во Львовской области, погибло много людей.

Теги:
#Украина #Война #Алексей Арестович #Оккупанты #Ракетные удары
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