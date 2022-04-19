Польский священник, поющий "Червону калину", стал звездой сети: кто он такой

Священник, который спел "Ой, у лузі червона калина…", оказался очень известным

Польский священник Войчех Дроздович, который включил "Ой, у лузі червона калина…" во время службы, пел и пританцовывал под нее, стал настоящей звездой сети. В соцсетях многие выразили его действиям одобрение, о нем также написали медиа в разных странах.

"Телеграф" рассказывает, кто он такой.

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Итак, как сообщает журналист Сакен Аймурзаев, священник, который зажигает в варшавском костеле под "Червону калину" и поет ее всем приходом, — человек очень известный в Католической церкви. Это миссионер, телеведущий, автор множества ярких и добрых идей отец Войчех Дроздович (Wojciech Drozdowicz).

Перед очередным визитом Папы Иоанна Павла в Польшу в 1991 году, отец Войчех записал блюз на тему визита, а потом вообще сделал невероятное — уговорил Папу дать интервью детям в рамках прекрасной католической тв-программы Ziarno, рассказывает журналист.

"И еще — самое невероятное — отец Войчех в 90-е служил в россии, в Сибири, в Красноярске и Новосибирске. Многие католики его помнят и помнят его харизму и энтузиазм. Я очень рад, что отец Войчех поддержал сейчас Украину. Огромное ему спасибо!", — написал Аймурзаев.

Как сообщал "Телеграф", ранее Коля Серга в новом треке высмеял путина и россию.